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10 бронемашин и система ПВО. Генштаб обновил данные о потерях врага в войне

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Отметка перевалила за 780 тысяч

10 бронемашин и система ПВО. Генштаб обновил данные о потерях врага в войне

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1540 захватчиков, 10 бронемашин, 24 артисистемы, одну систему ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава - около 780 860 (+1540) человек,
  • танков - 9 630 (+2),
  • боевых бронированных машин - 19 933 (+10),
  • артиллерийских систем - 21 357 (+24),
  • РСЗВ - 1256 (+0),
  • средства ПВО - 1031 (+1),
  • самолетов - 369 (+0),
  • вертолетов - 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 20 971 (+63),
  • крылатые ракеты - 3 003 (+55),
  • корабли/катера - 28 (+0),
  • подводные лодки - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32180 (+63),
  • специальная техника - 3 667 (+0).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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