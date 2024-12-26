10 бронемашин и система ПВО. Генштаб обновил данные о потерях врага в войне
Отметка перевалила за 780 тысяч
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1540 захватчиков, 10 бронемашин, 24 артисистемы, одну систему ПВО и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют:
- личного состава - около 780 860 (+1540) человек,
- танков - 9 630 (+2),
- боевых бронированных машин - 19 933 (+10),
- артиллерийских систем - 21 357 (+24),
- РСЗВ - 1256 (+0),
- средства ПВО - 1031 (+1),
- самолетов - 369 (+0),
- вертолетов - 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 20 971 (+63),
- крылатые ракеты - 3 003 (+55),
- корабли/катера - 28 (+0),
- подводные лодки - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 32180 (+63),
- специальная техника - 3 667 (+0).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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