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База Днепра-1 снова пострадала от российского ракетного обстрела

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Тренировочная база страдает от обстрелов РФ второй раз за год

База Днепра-1 снова пострадала от российского ракетного обстрела

Фото: Telegram-канал Дніпрянин

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В результате вчерашнего российского обстрела Днепра пострадала футбольная база, на которой до недавнего времени тренировались ФК "Днепр" и СК "Днепр-1". Это уже во второй раз за последний год спортивная инфраструктура получила повреждения.

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Оба корпуса базы остались без значительного количества окон, существенно пострадал фасад главного здания, а также другие объекты. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Напомним, этим летом СК "Днепр-1" из-за финансовых трудностей снялся с УПЛ.

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Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Алина Ерофеева
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