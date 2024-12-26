База Днепра-1 снова пострадала от российского ракетного обстрела

В результате вчерашнего российского обстрела Днепра пострадала футбольная база, на которой до недавнего времени тренировались ФК "Днепр" и СК "Днепр-1". Это уже во второй раз за последний год спортивная инфраструктура получила повреждения.

Оба корпуса базы остались без значительного количества окон, существенно пострадал фасад главного здания, а также другие объекты. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Напомним, этим летом СК "Днепр-1" из-за финансовых трудностей снялся с УПЛ.