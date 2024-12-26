"Не Усик, но точно легенда". Коноплянка сделал фото с выдающимся боксером
Коноплянка встретился с Ленноксом Льюисом
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка опубликовал в своем Instagram совместное фото с экс-чемпионом по боксу в супертяжелом весе Ленноксом Льюисом.
"Он, конечно, не Усик, но он точно легенда", - написал Коноплянка.
Напомним, в ночь на 22 декабря, Александр Усик выиграл бой-реванш против британца Тайсона Фьюри и защитил чемпионские титулы.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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