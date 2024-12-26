"Не Усик, но точно легенда". Коноплянка сделал фото с выдающимся боксером

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка опубликовал в своем Instagram совместное фото с экс-чемпионом по боксу в супертяжелом весе Ленноксом Льюисом.

"Он, конечно, не Усик, но он точно легенда", - написал Коноплянка.

Напомним, в ночь на 22 декабря, Александр Усик выиграл бой-реванш против британца Тайсона Фьюри и защитил чемпионские титулы.