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"Не Усик, но точно легенда". Коноплянка сделал фото с выдающимся боксером

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Коноплянка встретился с Ленноксом Льюисом

"Не Усик, но точно легенда". Коноплянка сделал фото с выдающимся боксером

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

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Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка опубликовал в своем Instagram совместное фото с экс-чемпионом по боксу в супертяжелом весе Ленноксом Льюисом.

"Он, конечно, не Усик, но он точно легенда", - написал Коноплянка.

Напомним, в ночь на 22 декабря, Александр Усик выиграл бой-реванш против британца Тайсона Фьюри и защитил чемпионские титулы.

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Евгений Коноплянка Леннокс Льюис
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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