ПВО сбила за ночь 20 дронов. Сколько всего целей было запущено?
Идеально отработали
103 ОБР ТРО
В ночь на 26 декабря 2024 года враг атаковал 31-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Орел, Миллерово - рф. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 20 "шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Усиление Колоса, топ-клуб для Забарного и очередной свободный агент для Барсы. Главные новости за 25 декабря
- Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
- Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя-реванша
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000