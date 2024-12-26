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ПВО сбила за ночь 20 дронов. Сколько всего целей было запущено?

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ПВО сбила за ночь 20 дронов. Сколько всего целей было запущено?

103 ОБР ТРО

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В ночь на 26 декабря 2024 года враг атаковал 31-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Орел, Миллерово - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 20 "шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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