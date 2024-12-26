Воздушные силы поразили важный объект ВПК в России
Снова Ростовская область
росСМИ
На днях украинские Воздушные силы нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. РФ использовала это предприятие для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет, которые применяются для поражения объектов украинской гражданской инфраструктуры, таких как больницы, жилые дома и электростанции. Это огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей вооруженных сил РФ реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", - говорится в сообщении. Также на днях дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили адский "хлопок" на складе боеприпасов полигона "Кадамовский". Этот полигон является одним из крупнейших в РФ и расположен вблизи населенного пункта Новочеркасск Ростовской области.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Стратком ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Усиление Колоса, топ-клуб для Забарного и очередной свободный агент для Барсы. Главные новости за 25 декабря
- Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
- Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя. Как это было
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000