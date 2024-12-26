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Воздушные силы поразили важный объект ВПК в России

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Снова Ростовская область

Воздушные силы поразили важный объект ВПК в России

росСМИ

Новина українською
На днях украинские Воздушные силы нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

РФ использовала это предприятие для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет, которые применяются для поражения объектов украинской гражданской инфраструктуры, таких как больницы, жилые дома и электростанции.

Это огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей вооруженных сил РФ реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", - говорится в сообщении.

Также на днях дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили адский "хлопок" на складе боеприпасов полигона "Кадамовский". Этот полигон является одним из крупнейших в РФ и расположен вблизи населенного пункта Новочеркасск Ростовской области.
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Источник:
Стратком ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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