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"Мне начали сниться кошмары". Экс-нападающий Шахтера вспомнил начало полномасштабной войны

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Не на шутку перепугался

"Мне начали сниться кошмары". Экс-нападающий Шахтера вспомнил начало полномасштабной войны

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською
Бывший форвард сборной Украины и ряда клубов УПЛ Жуниор Мораес вспомнил о том, что он чувствовал 24 февраля 2022 года.

"Я проснулся в 5 утра от обстрелов и взрывов возле моей квартиры. Окно спальни было все застеклено, и я увидел сильные вспышки. Мне было очень страшно, а потом здание начало трясти. Это были дни напряжения и паники, было похоже на сцену из фильма о конце света.

Когда я вернулся в Бразилию, то мысленно вышел из зоны риска, я был с семьей, собирался играть в футбол и своими успехами способствовать миру в Украине. Но когда я сюда попал, у меня началась послевоенная травма. Я провел четыре дня без сна.

Мне начали сниться кошмары, как мой сын на войне, как возле нас падает ракета, и как я с ним без сознания на руках бегу просить помощи. Я просыпался в отчаянии, с плачем. В тот момент я не мог спать, даже когда принимал лекарства", - сказал Мораес в интервью иностранным СМИ.

Напомним, в Украине Мораес выступал за "Шахтер" (2018-2022), "Динамо" (2015-2018) и "Металлург" Донецк (2012-2015).
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Источник:
Diretta.it
Опубликовал: Александр Бураков
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