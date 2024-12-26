В Западной Европе упала готовность поддерживать Украину до победы. Результаты опроса
Зарубежные тенденции
Zelenskiy Official
Окончание российско-украинской войны путем переговоров является вариантом, которому отдали предпочтение в четырех из семи стран. Декабрьский опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что желание общественности поддерживать Украину до победы - даже если это означает продолжение войны - резко снизилось во всех семи странах за последние 12 месяцев. Готовность поддерживать Украину до победы над Россией остается высокой в Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании - 36%, но эти уровни снизились на 14 пунктов по сравнению с январскими показателями 57%, 51% и 50%. За тот же период процент тех, кто предпочитает достижение мира путем переговоров, вырос до 55% с 45% в Италии, 46% (38%) в Испании, 43% (35%) во Франции и 45% (38%) в Германии, что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Украину до ее победы.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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26.12.2024 в 14:42
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