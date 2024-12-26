  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Западной Европе упала готовность поддерживать Украину до победы. Результаты опроса
В тренде

В Западной Европе упала готовность поддерживать Украину до победы. Результаты опроса

Общие новости

Зарубежные тенденции

В Западной Европе упала готовность поддерживать Украину до победы. Результаты опроса

Zelenskiy Official

Новина українською
Окончание российско-украинской войны путем переговоров является вариантом, которому отдали предпочтение в четырех из семи стран.

Декабрьский опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что желание общественности поддерживать Украину до победы - даже если это означает продолжение войны - резко снизилось во всех семи странах за последние 12 месяцев.

Готовность поддерживать Украину до победы над Россией остается высокой в Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании - 36%, но эти уровни снизились на 14 пунктов по сравнению с январскими показателями 57%, 51% и 50%.

За тот же период процент тех, кто предпочитает достижение мира путем переговоров, вырос до 55% с 45% в Италии, 46% (38%) в Испании, 43% (35%) во Франции и 45% (38%) в Германии, что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Украину до ее победы.
По теме
yellow-arrow
"Мне начали сниться кошмары". Экс-нападающий Шахтера вспомнил начало полномасштабной войны
yellow-arrow
Воздушные силы поразили важный объект ВПК в России
yellow-arrow
Байден - после массированной атаки России: Я поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине
опрос Евросоюз война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
26.12.2024 в 14:42
Перемогти рф неможливо. Продовження бойових дій призведе лише до ще більших втрат. Треба перемир'я.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
download1 (huyersk)
26.12.2024 в 14:42
Перемогти рф неможливо. Продовження бойових дій призведе лише до ще більших втрат. Треба перемир'я.
Ответить
1
0
Море23 (Одесса)
26.12.2024 в 15:00
100 процентов
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости