Украина получила более миллиарда евро от Японии. Куда их направили?
Пять сфер
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина получила около 1,2 млрд долларов от Японии через проекты Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Средства поступили в ноябре-декабре и направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной сферах, восстановление и поддержку бизнеса.
- 602 млн долларов предоставлено в рамках проекта INSPIRE на обеспечение соцзащиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения.
- 400 млн долларов по программе SURGE на финансирование восстановления и устойчивости Украины.
- 250 млн долларов по проекту RISE на развитие частного сектора.
- 220 млн долларов в рамках проекта THRIVE для повышения эффективности государственных расходов на здравоохранение.
- 200 млн долларов - проект LEARN для развития безопасной и комфортной образовательной среды.
25 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Он сообщил, что Токио передаст Киеву еще $3 млрд от замороженных российских активов.
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Источник:Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
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