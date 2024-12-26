Украина получила более миллиарда евро от Японии. Куда их направили?

Украина получила около 1,2 млрд долларов от Японии через проекты Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Средства поступили в ноябре-декабре и направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной сферах, восстановление и поддержку бизнеса.

602 млн долларов предоставлено в рамках проекта INSPIRE на обеспечение соцзащиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения.

400 млн долларов по программе SURGE на финансирование восстановления и устойчивости Украины.

250 млн долларов по проекту RISE на развитие частного сектора.

220 млн долларов в рамках проекта THRIVE для повышения эффективности государственных расходов на здравоохранение.

200 млн долларов - проект LEARN для развития безопасной и комфортной образовательной среды.

25 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Он сообщил, что Токио передаст Киеву еще $3 млрд от замороженных российских активов.