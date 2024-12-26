Минобороны не смогло провести голосование за членов Общественного антикорсовета
"По техническим причинам" голосование перенесено на 7 января
Телеграм-канал Міноборони
Интернет-голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины перенесли на 7 января 2025 года.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Сегодня, 26 декабря, должны были состояться выборы в Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве Обороны. Однако с начала открытия голосования пользователи, которые пытались поддержать своих кандидатов, жаловались на невозможность отдать свой голос. Сервис периодически "лежал" или писал об очереди.
Младший сержант ВСУ в отставке и председатель ОО "Українське об'єднання "Мрія" Юрий Гудименко заявил, что голосование за состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны было фактически сорвано самим министерством.
В 13:07 Минобороны Украины сообщили, о принятии решения о переносе даты голосования из-за технических сбоев.
Новая дата голосования - 7 января 2025 года.
"Мы принимаем все необходимые меры для устранения технических проблем и обеспечения стабильной работы системы в течение всего процесса голосования.
Еще раз приносим извинения за неудобства и благодарим всех, кто пытался приобщиться к этому важному процессу. Мы ценим вашу активность, ваше доверие и готовность строить прозрачную систему вместе", - отметили в министерстве.
Общественный антикоррупционный совет был сформирован весной 2023 года. Ее деятельность предполагает эффективное участие общественности в формировании антикоррупционных мер в ведомстве.
Совет постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом Минобороны Украины, созданным для участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны для формирования. Среди других задач – анализ коррупционных рисков, предотвращение и противодействие коррупции, установление взаимодействия Минобороны с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества.
Кандидатуры для участия в отборе представляли общественные объединения, государственная регистрация которых состоялась не менее чем за два года до дня объявления конкурса, и уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции.
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