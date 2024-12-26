Лавров заявил, что Франция через закрытые каналы предлагала РФ диалог о войне за спиной Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция якобы предлагала России диалог по российско-украинской войне без участия Украины.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российским и зарубежным СМИ.

По словам министра страны-агрессора, РФ от контактов не отказывалась и была "готова послушать" предложения Франции.

"Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль в самых разных вопросах, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив, и насколько стремление играть положительную роль является искренним, я не знаю", - отметил Лавров.

"Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, якобы нарушая принцип, который Запад постоянно повторяет о том, что "ни слова об Украине без Украины", - добавил глава МИД России.

Министр назвал поведение Франции "двусмысленным", поскольку та обучает на своей территории украинских военных и выступает за отправку европейского контингента в Украину.

"Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", - подытожил он.