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Две российские ракеты попали во двор дома олимпийской призерки Марты Фединой

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Россия - страна террорист

Две российские ракеты попали во двор дома олимпийской призерки Марты Фединой

defence-ua.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Дом двукратной бронзовой медалистки Олимпийских игр-2020 в артистическом плавании Марты Фединой пострадал в результате массированной российской ракетной атаки.

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В двор ее дома в Харькове было два попадания российскими ракетами.

К счастью, в момент удара спортсменка и ее семья находились вне дома, поэтому жертв удалось избежать.

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Напомним, что в сочельник и в рождественское утро 25 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине "Шахедами", крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и "Калибрами" из Черного моря. В целом Украину атаковало более 70 ракет и более 100 ударных дронов.

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