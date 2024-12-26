Две российские ракеты попали во двор дома олимпийской призерки Марты Фединой

Дом двукратной бронзовой медалистки Олимпийских игр-2020 в артистическом плавании Марты Фединой пострадал в результате массированной российской ракетной атаки.

В двор ее дома в Харькове было два попадания российскими ракетами.

К счастью, в момент удара спортсменка и ее семья находились вне дома, поэтому жертв удалось избежать.

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Напомним, что в сочельник и в рождественское утро 25 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине "Шахедами", крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и "Калибрами" из Черного моря. В целом Украину атаковало более 70 ракет и более 100 ударных дронов.