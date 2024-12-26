Причиной авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане могла стать российская ракета ПВО, - СМИ

Российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан, в среду, 25 декабря.

Об этом Euronews сообщили источники в азербайджанском правительстве.

По словам источников, предварительное расследование установило, что ракета была выпущена по рейсу 8432 во время воздушной активности беспилотников над Грозным. Ракета взорвалась рядом с бортом, а ее обломки поразили пассажиров и экипаж.

Правительственные источники Euronews отметили, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об экстренной посадке. Самолету приказали лететь через Каспийское море в Актау в Казахстане.

Отмечается, что системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

В то же время издание AnewZ со ссылкой на азербайджанские правительственные источники сообщило, что ракету выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С".

Меньше 30 секунд на пост, меньше 15 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

Впрочем, спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов по фотографиям потерпевшего крушение близ Актау самолета, отметив, что некие силы пытаются заработать для себя дивиденды.

"Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления - это неправильно, это неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды", - сказал он журналистам в Астане.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау. В результате катастрофы 38 человек погибли. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.