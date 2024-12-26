Причиной авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане могла стать российская ракета ПВО, - СМИ
Хотя официальные лица в Казахстане говорят о "спекуляции и необоснованных заявлениях"
Getty Images/Global Images Ukraine
Российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан, в среду, 25 декабря.
Об этом Euronews сообщили источники в азербайджанском правительстве.
По словам источников, предварительное расследование установило, что ракета была выпущена по рейсу 8432 во время воздушной активности беспилотников над Грозным. Ракета взорвалась рядом с бортом, а ее обломки поразили пассажиров и экипаж.
Правительственные источники Euronews отметили, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об экстренной посадке. Самолету приказали лететь через Каспийское море в Актау в Казахстане.
Отмечается, что системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.
В то же время издание AnewZ со ссылкой на азербайджанские правительственные источники сообщило, что ракету выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С".
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Впрочем, спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов по фотографиям потерпевшего крушение близ Актау самолета, отметив, что некие силы пытаются заработать для себя дивиденды.
"Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления - это неправильно, это неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды", - сказал он журналистам в Астане.
Напомним, что 25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау. В результате катастрофы 38 человек погибли. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.
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