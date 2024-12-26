Золотой микрофон. Известны лучшие украинские комментаторы 2024 года

Cайт "Украинский футбол" провел опрос, в котором решил определить лучшего украинского комментатора в 2024 году. В номинации "Золотой микрофон" боролись не только спортивные комментаторы, но и звезды блогов и подкастов.

Около полутора сотен опрошенных, более 50 номинантов – и голоса от таких футбольных персоналий, как Артем Милевский, Виктор Леоненко, Мирон Маркевич, Йожеф Сабо и даже нескольких народных депутатов Украины. Отметим, что среди тех, кого назвали в числе лучших телерадио-ютуб журналистов, есть даже заслуженный тренер Украины по футболу.

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Победителем в номинации, и как следствие, лучшим комментатором, стал Виктор Вацко. При этом он улучшил собственный же рекорд и седьмой раз в истории стал лауреатом "Золотого микрофона".

Также в тройке – Владимир Зверов и Игорь Цыганык.

Результаты референдума "Золотой микрофон" Украины 2024 года