Путин: РФ стремится к завершению "конфликта" в Украине, но будет добиваться "успехов на линии боевого столкновения"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы хочет завершения войны в Украине. В то же время в следующем году Россия продолжит "достигать всех целей специальной военной операции".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, его заявление цитируют росСМИ.

"РФ продолжит достигать все цели спецоперации в 2025 году, это задача номер один", - заявил российский диктатор.

В то же время он цинично добавил, что "Россия стремится к завершению конфликта в Украине".

Глава Кремля также заявил, что удары "Орешником" по Украине - это якобы ответные меры.

Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют оружие, мы - используем такое же. Послушайте, применили 5-7 систем ATACMS. Российская армия нанесла 221 удар. Если мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем", - сказал он.

На вопрос, верит ли он в завершение войны в 2025 году победой России, Путин ответил, что "в Бога верю, а Бог с нами".

Кроме того, диктатор прокомментировал заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа и его команды о том, что война "может быть заморожена при условии отсрочки вступления Украины в НАТО".

"Я не знаю, что сейчас говорят в команде избранного президента США. Я знаю, что мне говорил еще в 2021 году Байден. Он мне предложил именно это, отсрочить на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я ответил, что, да, она не готова сейчас, но вы ее подготовите и примете. Для нас какая разница сегодня или через 10 лет. Я не знаком с заявлениями будущей команды, но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы сказали. Разницы никакой", - сказал Путин.