Зеленский: Нужно создать все необходимые стимулы для возвращения украинцев из-за границы

26 декабря президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства и командой ОП по возвращению в Украину граждан, которые выехали за границу из-за войны.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня же много внимания было и по внутренним вопросам - тех решений, тех новаций, которые нужны в перспективе, чтобы Украина имела возможность вернуть как можно больше наших людей, которые выехали из-за войны", - сказал Зеленский.

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Мы должны создать все необходимые экономические, социальные стимулы для украинцев работать в Украине, работать на Украину, делать для Украины больше потенциала, чтобы быть на равных в глобальной конкуренции", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что украинцы доказали свою смелость и могут продемонстрировать миру, что могут "восстанавливаться и отстраиваться из руин".

"Я провел сегодня совещание по этому поводу - были вице-премьер-министры Чернышов, Федоров и Кулеба, команда Офиса. Мы готовимся на завтра еще к разговору с представителями украинского бизнеса о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание", - добавил Зеленский.