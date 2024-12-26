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Зеленский: Нужно создать все необходимые стимулы для возвращения украинцев из-за границы

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Экономические и социальные стимулы

Зеленский: Нужно создать все необходимые стимулы для возвращения украинцев из-за границы

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

26 декабря президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства и командой ОП по возвращению в Украину граждан, которые выехали за границу из-за войны.

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Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня же много внимания было и по внутренним вопросам - тех решений, тех новаций, которые нужны в перспективе, чтобы Украина имела возможность вернуть как можно больше наших людей, которые выехали из-за войны", - сказал Зеленский.

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Мы должны создать все необходимые экономические, социальные стимулы для украинцев работать в Украине, работать на Украину, делать для Украины больше потенциала, чтобы быть на равных в глобальной конкуренции", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что украинцы доказали свою смелость и могут продемонстрировать миру, что могут "восстанавливаться и отстраиваться из руин".

"Я провел сегодня совещание по этому поводу - были вице-премьер-министры Чернышов, Федоров и Кулеба, команда Офиса. Мы готовимся на завтра еще к разговору с представителями украинского бизнеса о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание", - добавил Зеленский.

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Комментарии
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Justice (Львів)
26.12.2024 в 23:20
Ти спочатку зробив би так, щоб люди не хотіли виїжджати...
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Комментарии 4
Justice (Львів)
26.12.2024 в 23:20
Ти спочатку зробив би так, щоб люди не хотіли виїжджати...
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1
0
Hate_Hate (Ukraine )
26.12.2024 в 23:04
Сти́мул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)
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2
0
Лекарь (село Дарниця)
26.12.2024 в 23:02
Треба на кожному кордоні по 50 бусиків поставити та пообіцяти, що тих, хто повернеться, підвезуть безкоштовно
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0
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Море23 (Одесса)
26.12.2024 в 22:51
Ахах чем ты можешь стимулировать ? Тцк?)))
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