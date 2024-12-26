Балули - о периоде в Харькове: Люди в Украине или очень богатые, или очень бедные, среднего класса нет

Бывший звездный полузащитник о "Металлиста" Фарес Балули вспомнил о своем периоде выступлений в харьковской команде и любви болельщиков к игроку.

"После выхода в Первую лигу я продлил соглашение, подписал большой контракт. Мы были готовы подняться в элитный дивизион, у меня 12 голов и столько же голевых передач, кажется. Вокруг меня невероятный ажиотаж. Это было безумно, но я должен передвигаться с охранниками.

Там люди или очень богатые, или очень бедные, среднего класса нет. Конечно, я хотел сделать что-то приятное для них, потому что это действительно невероятно, как они меня поддерживали меня в каждом матче.

Я купил 300 клубных футболок, чтобы устроить аукцион среди болельщиков. Но один из представителей клуба посоветовал объявить об этом как можно позже, иначе будет хаос. Я воспринял это не слишком серьезно. Рассказал об этом в пятницу утром, а лотерея уже в тот же день после обеда.

Клянусь… Перед клубным магазином невозможно пройти, очередь выходила на улицу… Люди теряли сознание прямо передо мной. После этого у нас автограф-сессия на стадионе. Меня вынуждены вывести из толпы. Все люди идут за нами… Это ад.

Другой пример: на каждом матче, когда люди не могут меня увидеть или потрогать, они идут в ложу к моей жене и детям, чтобы сделать фото. У жены уже были нервные припадки, дети не понимали, что происходит... Это было ужасно. Конечно, я чувствовал любовь, но это было невозможно выдерживать", - сказал Балули.