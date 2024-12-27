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Цыганык – о возможном увольнении Пономарева: Даже если бы хотелось что-то изменить, то никто не даст

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Журналист высказался по поводу последних новостей о наставнике львовян

Цыганык – о возможном увольнении Пономарева: Даже если бы хотелось что-то изменить, то никто не даст

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Комментатор Игорь Цыганык убежден, что "Рух" не будет менять главного тренера, несмотря на слухи.

"Вокруг крупнейшего болельщика «Рух» (речь идет о Григории Козловском – прим.) столько людей, которые не позволят этого сделать, что вы себе просто даже не представляете. Даже если бы хотелось что-то изменить, никто не даст, потому что рушится вся система. Там же всех убедили в том, что эта команда самая талантливая, что каждого можно будет продать за 10 млн долларов. Там сложная ситуация”, – сказал Цыганык.

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Специалист возглавил львовян в марте 2023 года. "Рух" провел под его руководством 60 матчей в УПЛ (20 побед, 27 ничьих).

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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
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