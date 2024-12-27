Волочай: Через 2-3 года будет чудо, когда наш клуб будет играть в групповом этапе любого еврокубка

Виталий Волочай назвал трех лучших тренеров чемпионата.

"Ротань первый без каких-либо вопросов. Я ожидал провала от "Александрии", учитывая, что предсезонную подготовку Ротань провел на Олимпиаде. И все равно это как-то плывет.

На второе место я поставлю Шовковского, потому что было прекрасное окончание прошлого сезона. За все время Шовковского "Динамо" проиграло всего один матч в УПЛ. В Лиге Европы не ожидал, что "Динамо" будет выигрывать.

И на третье место я поставлю Лупашко. Эти "Карпаты" – это глобально команда Первой лиги с небольшими вкраплениями пришедших игроков".