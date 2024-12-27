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Волочай: Через 2-3 года будет чудо, когда наш клуб будет играть в групповом этапе любого еврокубка

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Комментатор – о перспективах команд УПЛ на международной арене

Волочай: Через 2-3 года будет чудо, когда наш клуб будет играть в групповом этапе любого еврокубка

Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Виталий Волочай назвал трех лучших тренеров чемпионата.

"Ротань первый без каких-либо вопросов. Я ожидал провала от "Александрии", учитывая, что предсезонную подготовку Ротань провел на Олимпиаде. И все равно это как-то плывет.

На второе место я поставлю Шовковского, потому что было прекрасное окончание прошлого сезона. За все время Шовковского "Динамо" проиграло всего один матч в УПЛ. В Лиге Европы не ожидал, что "Динамо" будет выигрывать.

И на третье место я поставлю Лупашко. Эти "Карпаты" – это глобально команда Первой лиги с небольшими вкраплениями пришедших игроков".

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Также комментатор высказался по поводу перспектив украинских клубов в турнирах УЕФА.

"Я начал философски относиться к выступлению клубов в еврокубках. Падение в таблице коэффициентов только на пользу пойдет. Украине сейчас не нужно иметь 5 клубов в еврокубках и 2 из них – в Лиге чемпионов.

Выступление "Динамо" и "Шахтера" показывает, что украинскому футболу нужно переродиться в еврокубках. Через 2-3 года будет чудо, когда наш клуб будет играть в групповом этапе любого еврокубка", – заявил Волочай.

"Горняки" пока еще сохраняют незначительные шансы на попадание в топ-24 общего этапа ЛЧ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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