  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 1600 оккупантов и система ПВО. Генштаб подсчитал вражеские потери в Украине за сутки
В тренде

Более 1600 оккупантов и система ПВО. Генштаб подсчитал вражеские потери в Украине за сутки

Общие новости

166 единиц техники

Более 1600 оккупантов и система ПВО. Генштаб подсчитал вражеские потери в Украине за сутки

facebook.com/JFTaskForce

Новина українською

Силы обороны за сутки ликвидировали 1650 оккупантов, 14 танков, 18 бронемашин, 22 артсистемы и одно средство ПВО.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 782 510 (+1650) человек
  • танков - 9644 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 19951 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 21379 (+22) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1032 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 20999 (+28),
  • крылатые ракеты - 3003 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32262 (+82) ед,
  • специальная техника - 3668 (+1).
По теме
yellow-arrow
Летели как дроны, так и баллистика. Как справилась ПВО?
yellow-arrow
Зеленский заявил, что США увеличивают поставки оружия для Украины
yellow-arrow
Волочай: Через 2-3 года будет чудо, когда наш клуб будет играть в групповом этапе любого еврокубка
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости