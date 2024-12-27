Более 1600 оккупантов и система ПВО. Генштаб подсчитал вражеские потери в Украине за сутки
166 единиц техники
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Силы обороны за сутки ликвидировали 1650 оккупантов, 14 танков, 18 бронемашин, 22 артсистемы и одно средство ПВО.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 782 510 (+1650) человек
- танков - 9644 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 19951 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 21379 (+22) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ПВО - 1032 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 20999 (+28),
- крылатые ракеты - 3003 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32262 (+82) ед,
- специальная техника - 3668 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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