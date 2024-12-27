Зеленский заявил, что США увеличивают поставки оружия для Украины
"Это нужно, чтобы выровнять ситуацию" (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией, что США увеличивают поставки для нашей страны. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
"Сегодня был доклад Главкома Сырского, министра обороны Умерова. Фронт. Обеспечение. Очень важно то, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию.
Я благодарен нашим партнерам. И темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов", - сказал он в вечернем обращении.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, комментируя атаку РФ по Украине 25 декабря, заявил, что поручил Пентагону продолжить резкое увеличение поставок оружия в Украину.
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