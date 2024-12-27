Летели как дроны, так и баллистика. Как справилась ПВО?

В ночь на 27 декабря противник нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской обл. - рф, а также атаковал 24 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Орел, Брянск, Миллерово - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 13 "шахедов" и дронов-имитаторов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).