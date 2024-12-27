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Подготовка к участию в боевых действиях будет длиться два месяца - Сырский

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Подготовка к участию в боевых действиях будет длиться два месяца - Сырский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Украине работают над созданием всех условий для минимум 2-месячной подготовки новобранцев к участию в боевых действиях. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил в Telegram.

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в целом длилась 2 месяца. Ведь качественная подготовка - это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов.

Согласно принятым мной решениям уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БОВП) 1,5 месяца - вместо прежнего 30-дневного обучения.

Дальнейший курс новичка в воинской части предусмотрен 5-14 суток.

Однако, в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается.
Подчеркнул необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", - говорится в заявлении.

С 1 ноября учебные центры в Украине перешли на обновленную программу базовой подготовки. Теперь ее продолжительность составляет 1,5 месяца, что больше, чем предыдущий срок в 30 дней.

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Источник:
Олександр Сирський
Опубликовал: Александр Бураков
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