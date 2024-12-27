"Ищите для шантажа другого черного футболиста". Идейе - о скандале со своим участием в Украине
Резкая реакция
sports247.ng
Бывший нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе отрицает, что у него есть внебрачные дети от украинки Яны Волощенко.
"Все те два года, на протяжении которых я выступал в Украине, моя семья (нигерийская - прим.) была со мной. Но некоторые дураки думают, что смогут заработать на мне с помощью шантажа по поводу какого-то глупого детского дерьма.
Если вам так нужны деньги, идите и работайте, или ищите для шантажа другого черного футболиста. Я слишком умен для всего этого дерьма. Дураки…", — написал Идейе на своей странице в X.
Правда, спустя небольшой промежуток времени 36-летний нигериец свою публикацию удалил.
В прошлом месяце соообщалось, что согласно решению Соломенского районного суда города Киева Идейе должен заплатить алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 172 107,53 долларов США. Кроме этого, он должен выплатить 172 107,53 долларов США как пеню за просрочку уплаты алиментов. Еще 13 420 гривен - судебный сбор. Также Волощенко пригрозила Брауну обращением в Интерпол.
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