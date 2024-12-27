"Ищите для шантажа другого черного футболиста". Идейе - о скандале со своим участием в Украине

Бывший нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе отрицает, что у него есть внебрачные дети от украинки Яны Волощенко.

"Все те два года, на протяжении которых я выступал в Украине, моя семья (нигерийская - прим.) была со мной. Но некоторые дураки думают, что смогут заработать на мне с помощью шантажа по поводу какого-то глупого детского дерьма.

Если вам так нужны деньги, идите и работайте, или ищите для шантажа другого черного футболиста. Я слишком умен для всего этого дерьма. Дураки…", — написал Идейе на своей странице в X.