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"Ищите для шантажа другого черного футболиста". Идейе - о скандале со своим участием в Украине

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"Ищите для шантажа другого черного футболиста". Идейе - о скандале со своим участием в Украине

sports247.ng

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе отрицает, что у него есть внебрачные дети от украинки Яны Волощенко.

"Все те два года, на протяжении которых я выступал в Украине, моя семья (нигерийская - прим.) была со мной. Но некоторые дураки думают, что смогут заработать на мне с помощью шантажа по поводу какого-то глупого детского дерьма.

Если вам так нужны деньги, идите и работайте, или ищите для шантажа другого черного футболиста. Я слишком умен для всего этого дерьма. Дураки…", — написал Идейе на своей странице в X.

Правда, спустя небольшой промежуток времени 36-летний нигериец свою публикацию удалил.

В прошлом месяце соообщалось, что согласно решению Соломенского районного суда города Киева Идейе должен заплатить алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 172 107,53 долларов США. Кроме этого, он должен выплатить 172 107,53 долларов США как пеню за просрочку уплаты алиментов. Еще 13 420 гривен - судебный сбор. Также Волощенко пригрозила Брауну обращением в Интерпол.

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Браун Идейе Украина Динамо (Киев) скандал
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Источник:
Brown Ideye
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 13:56
Вот она какая африкано-динамовская любовь!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 13:56
Вот она какая африкано-динамовская любовь!
Ответить
0
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