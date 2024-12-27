Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира - Тихий

Предварительно озвученные даты проведения второго Саммита мира были ориентировочными. Украина подготовила все необходимое для встречи, но работа над ней еще продолжается.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий.

"Вы сами видите, что сейчас происходят исторические, тектонические процессы, и новая администрация (в США - ред.) приходит, и в европейских странах. Формула мира остается основой видения справедливого завершения войны, это неизменно. Украина сейчас, можно сказать, в сильной дипломатической позиции, поскольку все подготовлено, но конечно, чтобы саммит этот состоялся и он был результативным - нужна подготовка. Сроки, которые озвучивались, были ориентировочными", - сказал Тихий.

По словам Тихого, Киев желает реализовать все как можно быстрее, но ему нужны результаты, а не "событие ради события".

"Но все остается на столе и работа продолжается", - отметил он.

Напомним, Формула мира была представлена 11 октября 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она включает ряд аспектов: предоставление оборонной поддержки Украине, защита ее территориальной целостности, привлечение к ответственности лиц, причастных к вооруженной агрессии, противодействие экоциду и четкую фиксацию завершения войны.