Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира - Тихий
Заявление от МИД
Getty Images/Global Images Ukraine
Предварительно озвученные даты проведения второго Саммита мира были ориентировочными. Украина подготовила все необходимое для встречи, но работа над ней еще продолжается.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий.
"Вы сами видите, что сейчас происходят исторические, тектонические процессы, и новая администрация (в США - ред.) приходит, и в европейских странах. Формула мира остается основой видения справедливого завершения войны, это неизменно.
Украина сейчас, можно сказать, в сильной дипломатической позиции, поскольку все подготовлено, но конечно, чтобы саммит этот состоялся и он был результативным - нужна подготовка. Сроки, которые озвучивались, были ориентировочными", - сказал Тихий.
По словам Тихого, Киев желает реализовать все как можно быстрее, но ему нужны результаты, а не "событие ради события".
"Но все остается на столе и работа продолжается", - отметил он.
Напомним, Формула мира была представлена 11 октября 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она включает ряд аспектов: предоставление оборонной поддержки Украине, защита ее территориальной целостности, привлечение к ответственности лиц, причастных к вооруженной агрессии, противодействие экоциду и четкую фиксацию завершения войны.
Популярное сейчас
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- Цыганык – о возможном увольнении Пономарева: Даже если бы хотелось что-то изменить, то никто не даст
- В сети опубликовали промежуточную сумму призовых Динамо и Шахтера в евросезоне
- Орбан: Война закончится в 2025 году или переговорами, или уничтожением одной из сторон
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО