Найти своих и успокоиться. Сборная новых имен в украинском футболе. Правый защитник

В последние дни календарного года редакция UA-Футбол вспоминает украинских игроков, которые ярко заявили о себе в текущем календарном году. Сегодня мы поговорим о Никите Кравченко.

Для всего свое время, и время свое каждому делу под небом: время рождаться и время умирать, время сажать и время вырывать посаженное (Екклесиаст 3:1-8).

Эта цитата из Библии максимально точно описывает тяжелый и тернистый путь нашего героя. Путь к признанию. Нет, воспитанник донецкого "Шахтера" был на слуху еще с самых юных лет. А как иначе, когда ты представитель академии "горняков". Как минимум, хоть какой-то талант, но у тебя точно есть. Как минимум, задатки вырасти в серьезного футболиста и профессионала. А самое главное - условия и среда этого самого роста. Впрочем, все же чего-то все время Никите не хватало. Это ярко подтверждает его определенное понижение и "переезд" в школу тогдашнего "Ильичевца".

Далее, в 15-м году в карьере Кравченко последовал другой гранд украинского футбола - киевское "Динамо". Однако, опять же на молодежном уровне. Примечательно, что стартовал он за команду U-19 "бело-синих" как раз против "Александрии", за которую выступает на полноценной основе сейчас. Дебютировать же за взрослую команду динамовцев удалось аж через 2 года - в матче национального Кубка против скромненького "Николаева".

Кстати, "горожане" - лишь второй полноценный коллектив нашего героя, после "Динамо". А сколько лет прошло... Лет, наполненных бесконечными арендами и поисками самого себя. Все в стиле наших украинских мастодонтов (не будем показывать пальцами) такой родной УПЛ. В итоге, всего 6 матчей в футболке первой столичной команды...

При этом клубы в жизни Никиты менялись с положительной прогрессией. Начинал свою арендную жизнь универсальный защитник с довольно посредственного донецкого "Олимпика". А апофеозом этого периода для Кравченко стали вояжи в "Днепр-1" и "Полесье" (о последних ниже подробнее). При этом, перед поездками в стан днепрян и житомирян дважды попадался маршрут в ковалевский "Колос".

Больше всего, и в принципе абсолютно ожидаемо, Никита поиграл именно в Ковалевке. Там и требования ощутимо ниже, и легче маскировать было довольно явную даже невооруженному глазу нестабильность. Определенный уровень и общий индивидуальный класс у Кравченко был всегда. А вот конвертировать качественные показатели в количественные и поставить этот процесс на конкретные рельсы ну никак не удавалось. Только в вышеупомянутом "Полесье" наш фулбек начал получать реальную и главное стабильную игровую практику на высоком уровне. В частности, начало выступлений Кравченко за "волков" в УПЛ ознаменовалось сразу 7-матчевой серией - от свистка до свистка. Однако, с течением времени Никита начал терять место в старте на постоянной основе и в конечном итоге окончательно проиграл конкуренцию более опытному бразильцу Тейлору (или не проиграл).

Как результат - довольно бесславное возвращение в "родное" "Динамо" и очередной судьбоносный выбор... И как будущее, то есть уже настоящее: на этот раз Кравченко все сделал абсолютно правильно. Иначе его и не было бы в нашей символической команде, хех. Попрощавшись со столицей и братьями Суркисами правый защитник поверил Руслану Ротаню. И спойлер (конечно, это уже констатация факта) - вообще не прогадал.

"Еще когда я играл за Полесье в аренде, ко мне доходили сообщения, что Александрия следит за мной. Когда закончилась аренда и у меня оставалось полгода контракта с Динамо, но я пообщался с братьями Суркисами и решил уйти летом, после чего состоялся переход в Александрию. Кроме Александрии, были варианты. Несколько клубов УПЛ со мной общались. Постоянно работаю над собой и не останавливаюсь на достигнутом", - рассказывал Кравченко в октябре этого года.

Как сейчас модно говорить, в этом кейсе скоррелировало абсолютно все, все компоненты. 27-летний Кравченко с новым имиджем в стиле Эминема ворвался в новый вызов. В новый полноценный дом.

Доказывать было что обоим: и "Александрии" как команде, и Кравченко - как исполнителю. У обоих все время были амбиции и определенная яркость, но очень не хватало именно результата. И как же идеально все слилось в одно целое ... Прям сказка.

Банда Ротаня в целом стала командой-открытием и сюрпризом этой кампании украинского первенства. А сам Кравченко был одной из ключевой фигур этого хоть и достаточно пока локального, но в то же время столь же значимого для истории "горожан" успеха. Монолитная игра на фланге обороны, активные подключения в атаку, самоотдача, энергичность и в некотором роде даже самопожертвование напрямую повлияли в положительном ключе на "серебро" команды из одноименного города по итогам первой части сезона 2024/25.

При этом, фулбек принял участие во всех 17-ти матчах этой УПЛ. Более того, во всех этих поединках Кравченко непременно выходил в стартовом составе "горожан". Это второй лучший результат за всю взрослую карьеру защитника - больше было только в том же "Колосе" в кампании 2020/21. И то, тогда 19 игр было за весь (!) сезон во всех турнирах...

К тому же, Никита приложил свою руку к этим результатам "Александрии" не только по касательной, показывая качественный футбол. Но и непосредственно напрямую - 5 ассистов за осенне-зимний отрезок чемпионата не дадут соврать. Против фактов не попрешь, никак. "Александрия" частенько выгрызала очки с помощью стандартных положений, и здесь как раз пригодились подачи нашего героя.

Кажется, Кравченко в конце концов нашел свое пристанище. Свое место силы. Наконец, талантливый исполнитель сумел в полную меру проявить себя. Опять же, как все совпало - душа радуется.

"Опыт на юношеском уровне (прим. - в те годы Никита действовал на позиции полузащитника) дал мне уверенности больше подключаться к атакам, но есть понимание, что и сейчас надо подтягивать игру в защите. Я работаю над этим, но где-то не хватает базовых настроек, как у ребят, которые с 10-12 лет играют в защите. Есть ли в моей игре недостатки? Конечно, постоянно работаю над собой и не останавливаюсь на достигнутом. К недостаткам отнесу недостаток концентрации. Бывают моменты, когда могу выбрать неправильную позицию".

И вот Никита во всем именно об этом. Перемены, перемены и еще раз перемены. Постоянное движение и ритм. Трансформация позиции и имиджа, пересмотр подходов и расстановка приоритетов. О постоянном поиске самого себя и совершенствовании новой версии себя. Вечный двигатель прогресса.

Да, безусловно, часто случаются и ошибки, и откровенно блеклые отрезки в игре нашего героя. Впрочем, четкий прогресс просто невозможно не отметить. Что ж, так держать. И вперед к новым свершениям, в новом уже аж 2025-м году!

Фото пресс-служб ФК "Динамо" / ФК "Александрия" / ФК "Полесье"