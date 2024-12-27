Хотели массово пустить под откос поезда: СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ РФ. ФОТО

Разоблачена и нейтрализована агентурная группа ГРУ РФ, которая должна была организовать серию подрывов железнодорожных путей, по которым вооружение и техника для ВСУ поставляются на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Контрразведка СБУ задержала вражеского агента, который готовился пустить под откос первый поезд.

"Для совершения диверсии фигурант готовил самодельный тормозной "башмак", который должен был вызвать сход эшелона с боеприпасами ВСУ с пути. Чтобы зафиксировать это преступление на видео, агент разместил вокруг железнодорожного полотна несколько камер, которые были замаскированы под видом птичьих гнезд и должны были фиксировать диверсию в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Завербованным спецслужбами РФ оказался житель города Ривне, который работал на 316-й разведцентр главного управления генштаба ВС РФ (ГРУ), дислоцирующийся в оккупированном Крыму.

В состав сети входило еще двое предателей, которые сейчас скрываются на временно оккупированном полуострове.

"Организатором сети был 43-летний Роман Якимчук, а "связным", который подыскивал и ставил задачи агенту, бывший сотрудник правоохранительных органов Украины Александр Игнатьев, которого в 2014 году уволили за коррупцию и пьянство. Для работы с агентом в Киеве Якимчук и Игнатьев дали запрос в ГРУ РФ на 100 тыс. долларов США. При этом непосредственно агенту в столице Украины они пообещали лишь 40% от этой суммы. Остальные средства Якимчук и Игнатьев планировали распределить между собой, скрыв этот факт от руководства военной разведки РФ", - отметили в СБУ.

Вражеский агент был задержан, действия его кураторов задокументированы.

Всем троим СБУ сообщила о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113 (приготовление и подстрекательство к совершению диверсии в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Якимчуку и Игнатьеву объявлено о подозрении заочно. Задержанный агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.