Первый пленный военный КНДР умер в результате ранений, - СМИ
Был взят в плен на днях в Курской области
фото из свободных источников
Первый северокорейский военный, которого удалось взять Силам обороны Украины в плен, умер на следующий день.
Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.
По данным издания, северокорейский наемник РФ умер в результате полученных ранений.
27 декабря 2024 года разведка Южной Кореи подтвердила, что украинские войска захватили раненого северокорейского солдата на Курском направлении.
Ранее сообщалось, что Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, в частности беспилотники-камикадзе. КНДР продолжает поддерживать Москву в войне против Украины.
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