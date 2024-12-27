Первый пленный военный КНДР умер в результате ранений, - СМИ

Первый северокорейский военный, которого удалось взять Силам обороны Украины в плен, умер на следующий день.

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Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

По данным издания, северокорейский наемник РФ умер в результате полученных ранений.

27 декабря 2024 года разведка Южной Кореи подтвердила, что украинские войска захватили раненого северокорейского солдата на Курском направлении.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, в частности беспилотники-камикадзе. КНДР продолжает поддерживать Москву в войне против Украины.