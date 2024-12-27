Дулуб: Недавно прочитал первую книгу на украинском языке

Известный в Украине белорусский Олег Дулуб, который сейчас находится без клуба, рассказал , чем он занимается в вынужденном отпуске.

— Чем вы занимались в последнее время: курсы, стажировка, литература?

— Для меня это период, когда перезагружаюсь. Я прослушал курс повышения квалификации категории PRO. Очень интересный курс с хорошими специалистами, позволивший мне убедиться в том, что мы двигались в правильном направлении.

- Что читали в свободное время?

— Много разной литературы. Прочитал первую книгу на украинском языке – "Как взаимодействовать с проблемными людьми". Футбольная команда – иногда проблемные люди (улыбается). Эту книгу купил в Черкассах. Как раз уезжал из города и приобрел дорогу. Также читал о тактике и построении тренировочного процесса. А еще усердно просматривал все матчи чемпионата Европы, изучал тенденции. Надо постоянно быть в тренде. Сейчас Украина несколько отстает в этом отношении.

– Что имеете в виду?

- Давайте вспомним "Динамо" времен Валерия Лобановского. Его команда стабильно выигрывала у испанцев, была на шаг впереди. Затем в Украине сместили акцент на контроль мяча, шагнули назад. Мы слышим разговоры о красивом футболе, но не об эффективном или сбалансированном.