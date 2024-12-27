Киевстар ТВ покажет медиафутбольный турнир Kings World Cup Nations с представителем Украины

Платформа "Киевстар ТВ" будет транслировать медиафутбольный турнир Kings World Cup Nations, где сыграет и сборная Украины UA Steel.

Турнире пройдет в Италии с 1 по 12 января 2025, в нем примут участие 16 национальных команд.

Чтобы смотреть трансляции Kings World Cup Nations, нужно иметь любой пакет Киевстар ТВ, начиная от "Легкого".

UA Steel в своем первом матче 2 января в 18:00 сыграет против Турции. Второй матч состоится 4 января, где украинская команда встретится с победителем или проигравшим матча между Колумбией и Марокко.

Турнир будет проходить по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, сразу выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграет только один матч, получат дополнительный шанс в специальном раунде.