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Киевстар ТВ покажет медиафутбольный турнир Kings World Cup Nations с представителем Украины

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Украину будет представлять UA Steel

Киевстар ТВ покажет медиафутбольный турнир Kings World Cup Nations с представителем Украины

фото из соцсетей

Новина українською

Платформа "Киевстар ТВ" будет транслировать медиафутбольный турнир Kings World Cup Nations, где сыграет и сборная Украины UA Steel.

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Турнире пройдет в Италии с 1 по 12 января 2025, в нем примут участие 16 национальных команд.

Чтобы смотреть трансляции Kings World Cup Nations, нужно иметь любой пакет Киевстар ТВ, начиная от "Легкого".

UA Steel в своем первом матче 2 января в 18:00 сыграет против Турции. Второй матч состоится 4 января, где украинская команда встретится с победителем или проигравшим матча между Колумбией и Марокко.

Турнир будет проходить по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, сразу выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграет только один матч, получат дополнительный шанс в специальном раунде.

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Источник:
Kyivstar ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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