Кабмин разрешил бронировать священнослужителей
Священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным владельцам критически важных предприятий
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Кабинет Министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Отныне бронировать от мобилизации смогут священников.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Соответствующие изменения правительство внесло 26 декабря постановлением №1498.
Так, бронированию подлежат священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).
Таким образом, священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным владельцам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений и тому подобное.
Также постановлением Кабмина внесены изменения, согласно которым к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения отныне будут принадлежать юридические лица - религиозные организации.
Таким образом, их приравняли к представительствам донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.
"На священнослужителей, а также на протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий не будет распространяться ограничение в отношении бронирования не большая часть работников", - поясняет издание.
В то же время на священников не распространяется требование по зарплате, которая сейчас составляет 20 тысяч для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.
В то же время отсрочка священнослужителю будет отменена в случае его увольнения с должности.
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