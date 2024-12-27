  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кабмин разрешил бронировать священнослужителей
В тренде

Кабмин разрешил бронировать священнослужителей

Общие новости

Священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным владельцам критически важных предприятий

Кабмин разрешил бронировать священнослужителей

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кабинет Министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Отныне бронировать от мобилизации смогут священников.

Читайте такжеЛегионер Зари - о жизни в Украине: Все были в шоке и говорили: ты совсем спятил?

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Соответствующие изменения правительство внесло 26 декабря постановлением №1498.

Так, бронированию подлежат священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

Таким образом, священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным владельцам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений и тому подобное.

Также постановлением Кабмина внесены изменения, согласно которым к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения отныне будут принадлежать юридические лица - религиозные организации.

Таким образом, их приравняли к представительствам донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

"На священнослужителей, а также на протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий не будет распространяться ограничение в отношении бронирования не большая часть работников", - поясняет издание.

В то же время на священников не распространяется требование по зарплате, которая сейчас составляет 20 тысяч для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.

В то же время отсрочка священнослужителю будет отменена в случае его увольнения с должности.

По теме
yellow-arrow
Фицо: В случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки Украине электроэнергии
yellow-arrow
Экс-игрок Вереса попал в ужасное ДТП. ФОТО
yellow-arrow
Киевстар ТВ покажет медиафутбольный турнир Kings World Cup Nations с представителем Украины
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости