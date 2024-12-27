Кабмин разрешил бронировать священнослужителей

Кабинет Министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Отныне бронировать от мобилизации смогут священников.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Соответствующие изменения правительство внесло 26 декабря постановлением №1498.

Так, бронированию подлежат священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

Таким образом, священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным владельцам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений и тому подобное.

Также постановлением Кабмина внесены изменения, согласно которым к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения отныне будут принадлежать юридические лица - религиозные организации.

Таким образом, их приравняли к представительствам донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

"На священнослужителей, а также на протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий не будет распространяться ограничение в отношении бронирования не большая часть работников", - поясняет издание.

В то же время на священников не распространяется требование по зарплате, которая сейчас составляет 20 тысяч для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.

В то же время отсрочка священнослужителю будет отменена в случае его увольнения с должности.