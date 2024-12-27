Экс-игрок Вереса попал в ужасное ДТП. ФОТО

28-летний бывший игрок " Вереса " Владислав Семенчук попал в серьезное ДТП.

Как сообщает полиция Ровенской области, автомобиль BMW, двигаясь вблизи города Ровно, во время обгона другой машины съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Одним из пассажиров BMW был бывший игрок "Вереса" Владислав Семенчук, который в свое время провел несколько матчей в Премьер-лиге, а затем перешел из футбола в футзал.

С Семенчуком в авто было еще двое парней 20 и 28 лет. Сейчас врачи борются за жизнь всех троих.

Также информацию про Семенчука подтвердил и "Верес". Клуб опубликовал реквизиты для сбора средств пострадавшим.

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