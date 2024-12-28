Фицо: В случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки Украине электроэнергии
Очень похоже на шантаж со стороны Словакии
фото из свободных источников
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассмотрит ответные действия на прекращение Украиной транзита российского газа с 1 января.
Об этом информирует Радио Свобода.
"После 1 января мы оценим ситуацию и возможности принятия ответных мер против Украины", - сказал Фицо.
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По его словам, Словакия в случае необходимости прекратит поставки электроэнергии, которая крайне нужна Украине, или договорится о другом направлении действий.
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