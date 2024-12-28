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Фицо: В случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки Украине электроэнергии

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Очень похоже на шантаж со стороны Словакии

Фицо: В случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки Украине электроэнергии

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассмотрит ответные действия на прекращение Украиной транзита российского газа с 1 января.

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Об этом информирует Радио Свобода.

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможности принятия ответных мер против Украины", - сказал Фицо.

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По его словам, Словакия в случае необходимости прекратит поставки электроэнергии, которая крайне нужна Украине, или договорится о другом направлении действий.

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