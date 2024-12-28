Камбэк Цыганкова, награда для Винисиуса, бан Лехии и спарринги Динамо. Главные новости за 27 декабря

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков, который не играл с конца ноября, наконец-то восстановился после травмы. Как сообщает авторитетный испанский ресурс AS, украинец будет доступен в первом матче нового года – поединке Ла Лиги против "Алавеса", который состоится 11 января.

27 декабря состоялась церемония награждения игроков по версии Globe Soccer Awards. Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком 2024 года. Среди номинантов на эту награду были: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Харри Кейн и другие (см. ссылку выше).

Комиссия Лиги Польши наложила запрет на трансферы "Лехии" Гданьск и приостановила лицензию клуба на следующий сезон. Это означает, что "Лехия" может не завершить сезон и почти наверняка не сыграет в Экстраклассе в следующем сезоне. Отметим, что в польской команде играют 6 украинцев.

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Нулевая ничья, которая фактически никак не повлияла на положение в турнирной таблице обеих команд. Это все еще 10-я и 11-я команды соответственно. На 72-й минуте на поле вышел Егор Ярмолюк, впрочем, не успел отличиться чем-то памятным. Разве что получил желтую карточку за фол. Известны его оценки от статистических порталов.

"Канониры" без помощи Зинченко поднимаются на второе место. Единственный гол во встрече забил Кай Хавертц. Отметим, что украинский универсал лондонцев недавно вернулся к тренировкам после травмы, он был в заявке на матч, но все 90+ минут просидел на скамейке запасных.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда выйдет из отпуска 4 января. "Бело-синие" соберутся на клубной базе в Вите-Литовской и пройдут традиционное медицинское обследование, после чего 5 января отправятся на тренировочный сбор в Турцию. Список соперников - по ссылке выше. Также отметим, что стал известен первый соперник Шахтера на зимних сборах.