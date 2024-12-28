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От 43,70 грн: игроки Шахтера назвали свою первую зарплату и рассказали, на что ее потратили

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От 43,70 грн: игроки Шахтера назвали свою первую зарплату и рассказали, на что ее потратили

shakhtar.com

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Футболистов "горняков" расспросили о первом заработке. В среднем "оранжево-черные" называли сумму в размере 200-250 долларов, но были ответы, выходящие за рамки диапазона.

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Что касается расходов, то чаще всего игроки отдавали деньги родителям или помогали семье с покупками. Также футболисты приобретали амуницию, развлекались или баловали себя фаст-фудом в McDonald's.

@fcshakhtar ???? Якою була перша зарплата гравців «Шахтаря» і на що вони її витратили? ???? #Shakhtar #Україна ♬ оригінальний звук - FC Shakhtar

22 января донецкий клуб будет играть в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов против "Бреста". В конце первого месяца нового года "Шахтер" поедет в Дортмунд к "Боруссии". 22 февраля коллектив начнет выступление во второй части сезона УПЛ.

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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