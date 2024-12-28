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Балули: Я присоединился к Металлисту на сборах, провел две недели. А потом... на клуб посыпался шквал сообщений

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Полузащитник вспомнил, как начинался этап карьеры в Украине

Балули: Я присоединился к Металлисту на сборах, провел две недели. А потом... на клуб посыпался шквал сообщений

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Бывший игрок "Металлиста" Фарес Балули рассказал историю об ажиотаже вокруг футболок с именем футболиста после перехода в харьковский коллектив.

“Я присоединился к клубу на сборах в Турции. Официально опубликовали пресс-релиз о моем приезде. А потом... на клуб посыпался шквал сообщений. Они приехали ко мне посреди ночи и не понимали: “Мы получили тысячи сообщений, люди хотят твою футболку. Такого никогда не было раньше, мы не понимаем". Они начали паниковать”.

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"Президент клуба позвонил мне: "Это невероятно, что происходит. Ты нанес наш клуб на карту Европы и Франции". Он был как сумасшедший. Он умудрился отправить 1000 футболок, похоже, несколькими партиями. И самое смешное то, что футболки проделали весь путь во Францию, а доставил их Андрей Шевченко.

Был матч между сборными Франции и Украины (в марте 2021 команды сыграли со счетом 1:1 в отборе ЧМ-2022). Президент клуба отправил футболки вместе со сборной Украины в багажном отсеке. И тот, кто начал это движение во Франции, забрал их. Все хотели эту футболку с надписью кириллицей”, – сказал Балули.

Фарес провел в составе "Металлиста" 25 встреч (13 голов).

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Фарес Балули Металлист (Харьков)
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Источник:
So Foot
Опубликовал: Александр Симченко
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