Украинец попал в топ-10 лучших атакующих правых защитников до 21 года
Многообещающие наблюдения
Фото: ФК Ворскла
Защитник "Ворсклы" Илья Крупский попал в топ-10 лучших атакующих правых защитников до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований. Он занимает 10-е место.
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В топ-20 также есть представитель "Шахтера" Винисиус Тобиас, замыкающий двадцатку.
Напомним, что журналист Владимир Зверов заявлял об интересе к Крупскому от команды из топ-5 Португалии. Также у футболиста есть вариант в Бельгии и МЛС ("Нью-Ингленд Революшн"). Илья дебютировал в составе полтавчан еще в сезоне 2020/21. С тех пор он провел 52 встречи во всех соревнованиях.
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Источник:CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
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