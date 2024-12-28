Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян было ликвидировано за прошедшие сутки?
Цифра снова большая
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны убили и ранили 1690 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 135 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 784 200 (+1690) человек,
- танков ‒ 9651 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19970 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 21408 (+29) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21013 (+14),
- крылатых ракет ‒ 3003 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32328 (+66) ед,
- специальной техники – 3668 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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