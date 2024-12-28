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Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян было ликвидировано за прошедшие сутки?

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Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян было ликвидировано за прошедшие сутки?

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны убили и ранили 1690 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 135 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 784 200 (+1690) человек,
  • танков ‒ 9651 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19970 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 21408 (+29) ед,
  • РСЗО – 1256 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21013 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 3003 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32328 (+66) ед,
  • специальной техники – 3668 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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