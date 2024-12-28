Ванат пошутил об алкогольном прошлом Милевского. Артем отрицательно отреагировал, вспомнив Лужного

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат в ролике на YouTube пошутил над бывшим форвардом киевлян и сборной Украины Артемом Милевским.

Но Артем отреагировал очень серьезно. В интервью другому блоггеру, занявшему явную сторону поддержки бывшего футболиста, Милевский раскритиковал Ваната.

“Если бы я сказал то же, так пошутил бы, условно говоря, Лужного или Белькевича, мне бы голову снесли просто за такую ​​шутку.

Это неуместно. Во-вторых, не уважительно. Он мне не кум, он мне не Алиев, он мне не приятель. Он мне никто. Но какое-то уважение... У нас разница в возрасте очень велика. Для меня субординация очень важна.

Шутка, может, и смешная, но ему нельзя шутить. Ему рано шутить. Куда ему шутить? Человек "Вересу" забил, а что дальше? А место, которое они занимают в Лиге Европы? Чисто поэтому у меня до сих пор как бы негатив”, – сказал Милевский.