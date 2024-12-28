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Россияне ночью атаковали Украину 16 ударными дронами. Сколько сбила ПВО?

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Россияне ночью атаковали Украину 16 ударными дронами. Сколько сбила ПВО?

Міністерство оборони України

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В ночь с 27 на 28 декабря российская армия атаковала Украину. Всего в воздушном пространстве было зафиксировано 16 ударных БПЛА типа Shahed и дроны других типов. Оккупанты запускали их из Приморско-Ахтарска, что в России.

“По состоянию на 08:30 подразделениями РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 15 вражеских БПЛА в Николаевской области. Один беспилотник-имитатор локационно потерян.

Из-за падения сбитых БПЛА повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в городе Николаев. Обошлось без жертв и пострадавших”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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