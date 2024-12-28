Россияне ночью атаковали Украину 16 ударными дронами. Сколько сбила ПВО?
Есть повреждение дома на юге Украины
Міністерство оборони України
В ночь с 27 на 28 декабря российская армия атаковала Украину. Всего в воздушном пространстве было зафиксировано 16 ударных БПЛА типа Shahed и дроны других типов. Оккупанты запускали их из Приморско-Ахтарска, что в России.
“По состоянию на 08:30 подразделениями РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 15 вражеских БПЛА в Николаевской области. Один беспилотник-имитатор локационно потерян.
Из-за падения сбитых БПЛА повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в городе Николаев. Обошлось без жертв и пострадавших”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
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Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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