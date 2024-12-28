Урожайная ночь! Воздушные Силы рассказали об уничтоженном военном объекте в РФ

Воздушные Силы рассказали об уничтоженном военном объекте в РФ.

Защитники сказали, что 26 декабря уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed в Орловской области. Он был защищен рядом бетонных сооружений.

"Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - заметили Воздушные Силы.

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Ранее Генеральный штаб ВСУ рассказывал о поражении единственного работающего НПЗ в Ростовской области "Новошахтинского завода нефтепродуктов".

В ночь на 28 декабря украинские защитники сбили 15 беспилотников, запущенных РФ по Украине. Еще один локационно потерян.