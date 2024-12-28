За 2024 год полиция Украины зафиксировала 341 поджог автомобилей военных

Национальная полиция Украины зафиксировала 341 инцидент по поджогу автомобилей, принадлежавших военным. Об этом заявил заместитель главы НПУ Андрей Небитов.

“С начала 2024 года спецслужбы РФ начали активную вербовку наших граждан через соцсети с целью совершения терактов, повреждения имущества, препятствования законной деятельности ВСУ и, конечно, совершению диверсионных действий. Если брать частные случаи поджога авто военнослужащих, то на сегодняшний день мы зафиксировали уже 341 такое преступление”, – передает слова Небитова корреспондент Укринформа.

В частности, в 219 инцидентах лица получили от следователей уведомление о подозрении.

В 2023 году такие случаи были единичными. Небитов отмечает, что соответствующую работу спецслужбы РФ начали на старте 2024 года.