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Турецкий клуб сделал первое предложение Шахтеру по вингеру. Известна сумма

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Турецкий клуб сделал первое предложение Шахтеру по вингеру. Известна сумма

uaf.ua

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По сообщениям журналиста Сердара, "Трабзонспор" сделал первое официальное предложение по трансферу вингера "Шахтера" Александра Зубкова. Источник добавляет, что турки готовы заплатить 3,5 миллиона евро.

"Трабзонспор" уже договорился с футболистом об условиях личного контракта. Теперь дело за донецким клубом. Ранее была информация, что "Шахтер" хочет за Зубкова 5-6 миллионов евро.

Читайте такжеУже общались с игроком. Турецкие СМИ продолжают писать об интересе местного клуба к хавбеку Шахтера

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 8 миллионов евро. В текущем сезоне Зубков провел за "Шахтер" 19 матчей, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
Сердар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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