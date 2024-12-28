Турецкий клуб сделал первое предложение Шахтеру по вингеру. Известна сумма
Дончане хотят больше
uaf.ua
По сообщениям журналиста Сердара, "Трабзонспор" сделал первое официальное предложение по трансферу вингера "Шахтера" Александра Зубкова. Источник добавляет, что турки готовы заплатить 3,5 миллиона евро.
"Трабзонспор" уже договорился с футболистом об условиях личного контракта. Теперь дело за донецким клубом. Ранее была информация, что "Шахтер" хочет за Зубкова 5-6 миллионов евро.
Читайте такжеУже общались с игроком. Турецкие СМИ продолжают писать об интересе местного клуба к хавбеку Шахтера
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 8 миллионов евро. В текущем сезоне Зубков провел за "Шахтер" 19 матчей, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
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Источник:Сердар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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