Динамо следит за одним из лучших бомбардиров Лиги конференций

Нападающий "Ягеллонии" Афимико Пулулу находится в шорт-листе киевского "Динамо". Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Источник добавляет, что 25-летний анголец не является единственной опцией на эту позицию. Рассматривается немало других кандидатур.

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В этом сезоне Пулулу забил 5 голов и отдал 1 ассист в 6-ти поединках Лиги конференций, что делает его одним из лучших бомбардиров турнира по состоянию на данный момент. В чемпионате Польши и Кубке Польши игрок забил 5 голов за 17 матчей.