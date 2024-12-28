Динамо следит за одним из лучших бомбардиров Лиги конференций
Забивать парень умеет
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Ягеллонии" Афимико Пулулу находится в шорт-листе киевского "Динамо". Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".
Источник добавляет, что 25-летний анголец не является единственной опцией на эту позицию. Рассматривается немало других кандидатур.
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В этом сезоне Пулулу забил 5 голов и отдал 1 ассист в 6-ти поединках Лиги конференций, что делает его одним из лучших бомбардиров турнира по состоянию на данный момент. В чемпионате Польши и Кубке Польши игрок забил 5 голов за 17 матчей.
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Источник:Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Виктор Иванчук
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