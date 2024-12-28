Известно большинство спарринг-партнеров Александрии на сборах

По информации Sport.ua, 14-го января "Александрия" отправится на тренировочный сбор в Турцию. Там команда Ротаня планирует сыграть 12 контрольных матчей.

20-го января должна состояться игра с "Динамо" Батуми, 24-го - с чешским "Баником", 28-го - с австрийским "Фирстом" и словацким "ДАК".

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4-го февраля александрийцы должны встретиться с польской "Вислой", а 8-го февраля - с латвийской "Лиепаей". 15-го февраля должен пройти спарринг с латвийской "Ригой". Другие соперники еще неизвестны.