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Известно большинство спарринг-партнеров Александрии на сборах

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Отправятся в Турцию

Известно большинство спарринг-партнеров Александрии на сборах

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

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По информации Sport.ua, 14-го января "Александрия" отправится на тренировочный сбор в Турцию. Там команда Ротаня планирует сыграть 12 контрольных матчей.

20-го января должна состояться игра с "Динамо" Батуми, 24-го - с чешским "Баником", 28-го - с австрийским "Фирстом" и словацким "ДАК".

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4-го февраля александрийцы должны встретиться с польской "Вислой", а 8-го февраля - с латвийской "Лиепаей". 15-го февраля должен пройти спарринг с латвийской "Ригой". Другие соперники еще неизвестны.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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