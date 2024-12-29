Gattuso? No, Super Ivan! Сборная новых имен в украинском футболе. Опорный полузащитник

В последние дни календарного года редакция UA-Футбол вспоминает украинских игроков, которые ярко заявили о себе в текущем календарном году. Сегодня мы поговорим об Иване Калюжном.

Сквозь тернии к звездам.

Сколько подобных историй уже видел мировой футбол? И не сосчитать. Однако, однозначно, каждая из них по-своему уникальна. Особенно, когда речь идет именно об украинском футболисте.

Иван, или "Супер Иван" (как его прозвали после дебюта за первую команду страны) был на слуху достаточно давно. Этакий крепкий по меркам родной УПЛ середняк. Впрочем, реально ворваться на самый высокий уровень и заявить о себе на полную удалось только в этом календарном году. В частности, в первой части кампании 2024/25.

В предыдущем выпуске этой серии материалов мы останавливали свое внимание на партнере Ивана по "Александрии" - Никите Кравченко. На этот же раз, как уже все поняли, расскажем о еще одном представителе "горожан" - Калюжном. Их кейсы достаточно похожи. Оба достаточно долго искали себя и сумели раскрыться только в солидном для футболиста возрасте. Впрочем, последнему удалось прыгнуть еще выше.

Если по выступлениям в составе банды Руслана Ротаня все понятно: вторая позиция в турнирной таблице по итогам первой части сезона, уверенная игра в центре и стабильность. За осенне-зимний отрезок чемпионата 26-летний хавбек пропустил лишь одну игру за 17 туров, и то из-за перебора желтых карточек. Что в принципе является абсолютно нормальным явлением для игрока с акцентом на защитное амплуа и представителя опорной зоны. Что касается результативности, то за этот временной отрезок Иван занес в свой актив 1+1 по системе "гол+пас". А, ну еще была пропущенная игра в национальном Кубке против скромного ФК ЮКСА, но там партнеры Калюжного спокойно справились и без своего лидера.

В контексте же сборной все значительно интереснее. Тем не менее, именно игра за "Александрию" и позволила Ивану попасть в ряды команды Сергея Реброва. Не без доли определенного везения и стечения обстоятельств, однако как все знают - победителей не судят. Калюжный наработал на этот вызов и заслужил свое место под солнцем. Это факт.

"Когда мне позвонили из сборной, после слов, что меня довызывают, я был взволнован. Но это была моя мечта. Я работал, старался делать все, что от меня зависит, на футбольном поле, чтобы попасть сюда. Спасибо, что так сложилось. Очень рад этому. Вызов в сборную - это лучше для меня, чем выходные", - так Калюжный прокомментировал свой вызов во взрослую сборную.

Воспитанник харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо" по аналогии с Кравченко довольно долго не смог себя найти. Пробыв 5 лет в структуре столичного клуба Иван отправился на поиски нового постоянного места пребывания. Примечательно, что в свое время Калюжный не приглянулся Сергею Станиславовичу, когда тот возглавлял "бело-синих" на старте своей тренерской карьеры. Но какая же жизнь циклична - именно Иван его по сути и в определенном смысле подстрахует, и спасет позже. Однако, об этом подробнее далее.

Сейчас же остановимся на том как Иван дошел до текущего своего статуса. А прошел наш герой не мало, откровенно говоря, хех. Кривая судьбы в свое время даже завела Ивана в морозную Исландию и экзотическую Индию, где он успел немного поиграть за тамошние "Кеплавик" и "Керала Бластерс". За последних даже отметился 4-мя забитыми мячами в 18-ти поединках. Местные фаны даже прозвали полузащитника "Украинской ракетой".

До этого были аренды в тот же "Металлист" и львовский "Рух". Там Калюжный не феерил, но оброс мышцами и получил существенную игровую практику. И в конце концов "Александрия". Еще был, конечно, черкасский ЛНЗ, однако там как-то не пошло и Иван вернулся в ряды "горожан".

"Александрия" Руслана Ротаня и сам Калюжный очень долго были похожими друг на друга. Что-то вроде есть, какой-то потенциал и задумка, однако все время не хватало класса на регулярной основе. И вот сезон 2024/25 перевернул все в жизни и игровой карьере нашего героя. Уверенная и монолитная игра за клуб. И как итог - дебют за главную сборную. Напомним, до этого Иван успел поиграть за совершенно разные молодежные украинские сборные: от U-16 до U-18. Однако, вызова в ряды главной команды "сине-желтых" пришлось ждать аж долгих 9 лет. Это уже были совершенно разные Иваны: от перспективного юниора до крепкого мужчины.

Вот мы подошли к сборной. К апофеозу всего года для Калюжного. Да, конечно, как уже было сказано выше - определенную роль в общей реализации дебюта Ивана за главную команду сыграли обстоятельства. Основной Бражко пропускал октябрьский цикл матчей Лиги наций из-за травмы, Степаненко также продолжал восстановление, а Сидорчука - уже давно списали. В экстренном порядке Реброву нужно было кого-то искать и подтягивать. И тут наставник "сине-желтых" вспомнил о своем старом знакомом - в частности, о нашем герое.

И нужно с четкой уверенностью заявить: Калюжный этот в определенном смысле подарок футбольного Бога использовал на все 100%. Дебютировал наш герой в поединке против Грузии. Именно тогда, когда Реброву нужно было спасать ситуацию после провальных сентябрьских матчей и еще не забытой летней "феерии" на полях в Германии в рамках форума Евро.

Иван залетел в старт украинской сборной буквально как говорится "с корабля на бал" и сразу полюбился нашим болельщикам. Образ простого "мужика" и своего парня не может не вызывать симпатию и любовь фанатов. Будто сбылась мечта каждого из нас - как будто каждый из нас вышел на арену в польской Познани.

"Действительно, это была мечта для меня - сыграть за национальную команду. Спасибо тренеру за доверие. Также спасибо тренеру в клубе, что подготовил меня. Это была мечта, которая стала реальностью. Перед матчем я был настроен выходить и играть только на победу, помогать своей команде. Не очень хорошо, когда почти в начале поединка полузащитник получает предупреждение, еще и в таком моменте. Не нужно было этого делать. В следующий раз не буду этого делать, чтобы не думали весь матч, как сыграть осторожнее", - поделился мыслями Иван после своего дебюта.

Дебют удался на славу. Иван зацементировал центр полузащиты, что дало другим креативщикам делать свою работу. В итоге, просто жизненно необходимая для Украины победа над грузинами под руководством Вилли Саньоля и возвращение в большую игру. А сам Калюжный абсолютно заслуженно был удостоен награды "Лев матча".

"Калюжный - это настоящее открытие. Он показывает очень хорошую игру и желание. Его работа является примером для других футболистов", - рассказал Сергей Ребров после того знаменательного матча.

Далее была ничья с чехами. Тот матч Иван уже начинал в запасе и появился на поле только во втором тайме. В игре с Чехией наш герой уже не впечатлял в статистическом плане и проиграл большую часть единоборств. Впрочем, никого это уже не интересовало. В памяти осталось лишь выступление против "крестоносцев". В частности, болельщики по инерции выбрали "Львом матча" своего парня - Калюжный во Вроцлаве отыграл лишь 26 минут, хех.

В ноябре против тех же грузин 26-летний опорник уже вышел лишь в самой концовке. Снова выход со скамейки, и снова ничья. А вот в заключительном туре группового этапа ЛН против албанских "орлов" Сильвиньо "Супер Иван" вновь отыграл встречу от свистка до свистка. И знаете что? Украина снова выиграла. Вот такая вот положительная тенденция и аура от нашего героя .

Триумф над национальной командой Албании позволил "сине-желтым" продолжить борьбу за повышение в классе, а для Ивана это был однозначно пик его игровой карьеры. Именно ради таких моментов нужно методично работать и жить. Терпение и регулярная неустанная работа над собой - вот и весь секрет успеха.

И пусть этот год закончился для Ивана, мягко говоря, не лучшим образом... В частности, в результате российской ракетной атаки его автомобиль в самом буквальном смысле превратился в сплав металла. Тем не менее, сам 2024-й календарный год "Супер Иван" может однозначно занести себе в актив в карьерном плане. Что ж, так держать. Пожелаем только новых свершений, покорения новых исторических вершин и горизонтов. Дальше будет.

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол / Алина Ерофеева, UA-Футбол / Getty Images/Global Images Ukraine / пресс-служба ФК "Динамо"