"Я действительно кайфую от этого дела": Кузык оценил пройденную часть сезона и рассказал, чем занимается, кроме футбола
Слово игроку Кривбасса
Фото - ФК Кривбас / автор невідомий
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык охарактеризовал первую часть сезона для своей команды. Также игрок рассказал, что любит делать вне футбола.
- Как в целом можешь оценить первую половину текущего сезона в исполнении "Кривбасса"?
- Этот сезон - сезон испытаний и борьбы. Текущий сезон не такой мощный в нашем исполнении, как прошлый, ведь мы потеряли очень много зачетных баллов в таких матчах, в которых нужно было побеждать. Но мы не сдаемся и двигаемся дальше. В следующих матчах будем стараться наверстать упущенное и делать все возможное, чтобы подниматься как можно выше в таблице, и снова получить путевку в еврокубки.
- Знаем, что в Кривом Роге ты живешь не на базе. Расскажи нашим фанам о своем быте.
- Я живу на квартире с женой, ведь мы решили, что так будет лучше для наших отношений, молодой семьи. Мы с женой постоянно вместе, поэтому для меня было бы непривычно жить отдельно от нее.
- Как проходит сейчас остаток дня Дениса Кузыка после тренировок? Посвящаешь все свободное время семье?
- После тренировок сразу приезжаю домой, на вкусный ужин, который мне готовит любимая. Затем мы можем вместе прогуляться вечером. Дома смотрим вместе фильмы и после этого уже отдыхаю и готовлюсь к следующим тренировкам. Поэтому, да, после рабочего дня все свое свободное время провожу с женой.
- Есть ли у Дениса Кузыка хобби? Чем увлекаешься, кроме футбола?
- Мне нравится рыбалка, поэтому стараюсь находить время и выезжать на природу. Это хобби приносит мне много положительных эмоций, я действительно кайфую от этого дела. Эта страсть пошла еще с детства: папа, дедушка и я постоянно на выходных рыбачили, особенно летом, когда тепло и хорошая погода. Мне очень повезло, что моя жена тоже любит рыбалку. Например, этим летом поймали толстолоба на девять килограмм, это мой самый большой улов (улыбается).
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