"Я действительно кайфую от этого дела": Кузык оценил пройденную часть сезона и рассказал, чем занимается, кроме футбола

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык охарактеризовал первую часть сезона для своей команды. Также игрок рассказал, что любит делать вне футбола.

- Как в целом можешь оценить первую половину текущего сезона в исполнении "Кривбасса"?

- Этот сезон - сезон испытаний и борьбы. Текущий сезон не такой мощный в нашем исполнении, как прошлый, ведь мы потеряли очень много зачетных баллов в таких матчах, в которых нужно было побеждать. Но мы не сдаемся и двигаемся дальше. В следующих матчах будем стараться наверстать упущенное и делать все возможное, чтобы подниматься как можно выше в таблице, и снова получить путевку в еврокубки.

- Знаем, что в Кривом Роге ты живешь не на базе. Расскажи нашим фанам о своем быте.

- Я живу на квартире с женой, ведь мы решили, что так будет лучше для наших отношений, молодой семьи. Мы с женой постоянно вместе, поэтому для меня было бы непривычно жить отдельно от нее.

- Как проходит сейчас остаток дня Дениса Кузыка после тренировок? Посвящаешь все свободное время семье?

- После тренировок сразу приезжаю домой, на вкусный ужин, который мне готовит любимая. Затем мы можем вместе прогуляться вечером. Дома смотрим вместе фильмы и после этого уже отдыхаю и готовлюсь к следующим тренировкам. Поэтому, да, после рабочего дня все свое свободное время провожу с женой.

- Есть ли у Дениса Кузыка хобби? Чем увлекаешься, кроме футбола?

- Мне нравится рыбалка, поэтому стараюсь находить время и выезжать на природу. Это хобби приносит мне много положительных эмоций, я действительно кайфую от этого дела. Эта страсть пошла еще с детства: папа, дедушка и я постоянно на выходных рыбачили, особенно летом, когда тепло и хорошая погода. Мне очень повезло, что моя жена тоже любит рыбалку. Например, этим летом поймали толстолоба на девять килограмм, это мой самый большой улов (улыбается).