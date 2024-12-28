"Для нападающего это очень хорошо". Легенда Шахтера нашел главное преимущество в игре Довбика

Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей оценил выступления в "Роме" украинского нападающего Артема Довбика.

- Что думаете об игре Артема Довбика, который в двух матчах за "Рому" трижды забил и отдал один ассист. Раньери доверяет украинцу?

- Посмотрим. Довбик имеет голевое чутье. Для нападающего это очень хорошо. Какие отношения с Раньери у Довбика будут, посмотрим дальше, исходя из выступлений нашего форварда. Главное, чтобы он продолжил забивать, и тогда все будет хорошо. Не могу сказать, что Довбик выполняет какой-то объем работы или обыгрывает по полкоманды соперника. Но у него есть голевое чутье, он оказывается там, где нужно, и забивает свои голы. Дай Бог, чтобы Довбик продолжил забивать гораздо больше голов в следующем году.