Грозный на примере Буяльского озвучил маркер умного игрока

Украинский тренер Вячеслав Грозный сделал комплимент Виталию Буяльскому.

"Мне Буяльский в "Говерле", когда я говорил, что надо открываться в том или ином направлении, отвечал: "Вячеслав Викторович, а почему?". Я сразу понимаю, что он очень талантливый человек. Если футболист задает мне вопрос "почему?", это тот футболист, который думает. Для меня это очень важно".

Также специалист прокомментировал кадровую ситуацию в "Динамо".

"Я с большим уважением отношусь ко всем командам, и я понимаю, что во время войны игроки высокого уровня не придут в воюющую страну. Неужели вы думаете, что Игорь Михайлович Суркис и Шовковский не знают, что есть проблемы с классным центральным защитником? [Им] хотелось бы [игрока] европейского уровня а-ля Вирджил ван Дейк.

Они это понимают, но знают, что никто не придет. Поэтому они дают возможность играть молодым украинским ребятам, которые есть у них", – объяснил Грозный.