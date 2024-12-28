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Грозный на примере Буяльского озвучил маркер умного игрока

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Грозный на примере Буяльского озвучил маркер умного игрока

фото з відкритих джерел

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Украинский тренер Вячеслав Грозный сделал комплимент Виталию Буяльскому.

"Мне Буяльский в "Говерле", когда я говорил, что надо открываться в том или ином направлении, отвечал: "Вячеслав Викторович, а почему?". Я сразу понимаю, что он очень талантливый человек. Если футболист задает мне вопрос "почему?", это тот футболист, который думает. Для меня это очень важно".

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Также специалист прокомментировал кадровую ситуацию в "Динамо".

"Я с большим уважением отношусь ко всем командам, и я понимаю, что во время войны игроки высокого уровня не придут в воюющую страну. Неужели вы думаете, что Игорь Михайлович Суркис и Шовковский не знают, что есть проблемы с классным центральным защитником? [Им] хотелось бы [игрока] европейского уровня а-ля Вирджил ван Дейк.

Они это понимают, но знают, что никто не придет. Поэтому они дают возможность играть молодым украинским ребятам, которые есть у них", – объяснил Грозный.

Буяльский в текущем сезоне сыграл 24 встречи за "Динамо" (8 результативных действий).

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Источник:
Sportnews
Опубликовал: Александр Симченко
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