Погром от Интера, Лацио прервал победную серию Аталанты, планы Александрии, возможный уход Зубкова и судьба украинских легионеров в Польше. Главные новости за 28 декабря

Начинаем наш дайджест с новостей Апеннинского полуострова. В частности, в тамошней Серии А прошли поединки 18-тура. Свой матч также успешно отыграл миланский "Интер" - подопечные Симоне Индзаги не без проблем, но разгромно в гостях одолели "Кальяри". Забитыми мячами в составе "нерадзурри" отметились Бастони, Мартинес и Чалханоглу с пенальти. Примечательно, что все голы пришлись на второй тайм. Сейчас "Интер" отстает от первой в турнирной таблице "Аталанты" на один зачетный балл, при этом имея в своем активе матч в запасе.

В вечернем матче итальянского первенства встречались подопечные Марко Барони и Джан Пьеро Гасперини. В итоге, центральный поединок Серии А закончился ничьей. Первыми забили орлы, однако во второй половине встречи бергамаскам удалось отыграться. Таким образом, "Лацио" прервал 11-ти матчевую победную серию "Аталанты" во всех турнирах.

Трансферное окно еще не открылось, однако европейские клубы уже активно ведут переговоры. В частности, турецкий "Трабзонспор" сделал первое официальное предложение по трансферу вингера "Шахтера" Александра Зубкова. Турки готовы заплатить за 28-летнего украинца 3,5 млн евро. Представитель турецкой Суперлиги уже договорился с футболистом о деталях личного контракта, однако "горняков" не устраивает данная сумма трансфера. Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость Зубкова в 8 миллионов евро.

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По информации, которая появилась в СМИ, вторая команда украинского первенства отправится на тренировочный сбор в Турцию. Там подопечные Руслана Ротаня планируют провести 12 контрольных поединков. В частности, "Александрия" встретится с "Динамо" Батуми, чешским "Баником", австрийским "Фирстом" и словацким "ДАК". К тому же, украинская команда сыграет против польской "Вислы", латвийской "Лиепаи" и латвийской "Риги". Другие соперники пока неизвестны.

Итальянский журналист Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что руководство "россонери" сделало трансферный запрос по форварду "Пари Сен-Жермен" Рандалю Коло Муани. "Милан" хочет оформить сделку в формате аренды. Впрочем, французский гранд не хочет выплачивать часть зарплаты игрока. Кроме того, интерес к 26-летнему вице-чемпиону мира проявляют "Ювентус", "Бавария" и клубы АПЛ.

Гданьская "Лехия" получила от комиссии Лиги Польши запрет на трансферы и приостановление лицензии клуба на следующий сезон. Клуб в обращении к болельщикам сообщил, что найдет решение для того, чтобы погасить задолженность. Примечательно, что за "Лехию" сейчас выступают сразу шестеро украинских легионеров. Речь идет о Богдане Сарнавском, Сергее Булеце, Иване Желизко, Максиме Хлане, Антоне Царенко и Богдане Вьюннике.

И на конец к трансферным новостям гигантов мирового футбола. В частности, как проинформировал испанский портал El Gol Digital, "Манчестер Сити" намерен переманить полузащитника "сливочных" Джуда Беллингема. Есть данные, что англичане начнут делать первые предложения по 21-летнему хавбеку уже в январе 2025-го года. При этом королевский клуб не имеет большого желания расставаться с лидером своей команды.