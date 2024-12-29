Журналист: Для Григорчука ЛНЗ — последний шанс показать квалификацию и подтвердить уровень
Экс-наставник Черноморца готовится к новому вызову
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Сергей Тищенко прокомментировал назначение главным тренером черкасского ЛНЗ Романа Григорчука.
"На сегодняшний день Роман Григорчук — оптимальный вариант для ЛНЗ. Роман Иосифович умеет работать с опытными игроками. Клубу не нужно зимой идти на кадровую революцию. Тренер максимально подходит под имеющийся склад. Для Григорчука ЛНЗ – последний шанс показать свою квалификацию и подтвердить свой уровень”.
“Работа с “Нефчи“, “Шахтером“ (Солигорск) и “Астаной“ оставила множество вопросов. Есть все условия, чтобы показать свой уровень. Если у Романа Иосифовича не выйдет в Черкассах, то его уже можно будет смело приобщать к сбитым лётчикам”, — написал Тищенко на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, до назначения в ЛНЗ Григорчук тренировал бакинский "Нефтчи", с которым так и не сумел одержать ни одной победы в девяти матчах чемпионата Азербайджана.
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