  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Журналист: Для Григорчука ЛНЗ — последний шанс показать квалификацию и подтвердить уровень
В тренде

Журналист: Для Григорчука ЛНЗ — последний шанс показать квалификацию и подтвердить уровень

Общие новости
Обновлено

Экс-наставник Черноморца готовится к новому вызову

Журналист: Для Григорчука ЛНЗ — последний шанс показать квалификацию и подтвердить уровень

Фото - скріншот з відео

Новина українською

Сергей Тищенко прокомментировал назначение главным тренером черкасского ЛНЗ Романа Григорчука.

"На сегодняшний день Роман Григорчук — оптимальный вариант для ЛНЗ. Роман Иосифович умеет работать с опытными игроками. Клубу не нужно зимой идти на кадровую революцию. Тренер максимально подходит под имеющийся склад. Для Григорчука ЛНЗ – последний шанс показать свою квалификацию и подтвердить свой уровень”.

Читайте также"Теперь звоните и успокаивайте их". Гендиректор ЛНЗ обратился к Бурбасу

“Работа с “Нефчи“, “Шахтером“ (Солигорск) и “Астаной“ оставила множество вопросов. Есть все условия, чтобы показать свой уровень. Если у Романа Иосифовича не выйдет в Черкассах, то его уже можно будет смело приобщать к сбитым лётчикам”, — написал Тищенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, до назначения в ЛНЗ Григорчук тренировал бакинский "Нефтчи", с которым так и не сумел одержать ни одной победы в девяти матчах чемпионата Азербайджана.

По теме
yellow-arrow
"Для нападающего это очень хорошо". Легенда Шахтера нашел главное преимущество в игре Довбика
yellow-arrow
Грозный на примере Буяльского озвучил маркер умного игрока
yellow-arrow
"Я действительно кайфую от этого дела": Кузык оценил пройденную часть сезона и рассказал, чем занимается, кроме футбола
Роман Григорчук ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сергій Тищенко
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости